Вашингтон, , 08:28 — REGNUM «Процветающий и демократический» Пакистан имеет критическое значение для интересов США, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 11 апреля в ходе брифинга.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По ее словам, американские власти ценят «давние и прочные отношения» с пакистанской стороной, и надеются на то, что «новые лидеры страны будут продолжать» такое сотрудничество.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля депутат Госдумы Олег Морозов («Единая Россия») заявил США совершили ползучий переворот в Пакистане, поскольку Исламабад занимает независимую позицию по отношению к России, и каждое такое государство находится под ударом Вашингтона.

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