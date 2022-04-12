Вашингтон, 12 апреля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. «Процветающий и демократический» Пакистан имеет критическое значение для интересов США, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 11 апреля в ходе брифинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По ее словам, американские власти ценят «давние и прочные отношения» с пакистанской стороной и надеются на то, что «новые лидеры страны будут продолжать» такое сотрудничество.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля депутат Госдумы Олег Морозов («Единая Россия») заявил, что США совершили ползучий переворот в Пакистане, поскольку Исламабад занимает независимую позицию по отношению к России, и каждое такое государство находится под ударом Вашингтона.