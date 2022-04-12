Кемерово, , 08:28 — REGNUM В Кемеровской области сегодня, 12 апреля, в школах всех муниципалитетов проходят открытые гагаринские уроки «Космос — это мы». Об этом сообщили в правительстве региона.

Советская открытка. День космонавтики

С учениками гимназии №41 в Кемерове встретился губернатор Сергей Цивилёв.

«Кузбасс внёс значительный вклад в изучение космоса. Два кузбассовца — Алексей Архипович Леонов и Борис Валентинович Волынов — вошли в самый первый отряд космонавтов. Дважды Герои Советского Союза, они навсегда вписали свои имена в историю мирового освоения космоса. Так, Алексей Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос, а Борису Волынову принадлежит абсолютный рекорд службы в космическом отряде — 30 лет», — напомнил Цивилёв.

Он рассказал, что международный фестиваль «Ночь Юрия Гагарина» в этом году пройдёт именно в Кузбассе, так как США отказались от него, потому что Юрий Гагарин был русским.

Читайте также: Кузбасс забрал «Ночь Юрия Гагарина» себе