Зерноградский район, Ростовская область, , 08:26 — REGNUM В Зерноградском районе Ростовской области при пожаре в многоквартирном жилом доме погиб один человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Возгорание произошло на улице Тельмана в станице Мечётинской в ночь на 11 апреля. Огонь распространился на площади 15 кв. метров. В результате происшествия погиб мужчина.

К тушению пожара были привлечены шесть сотрудников МЧС России и две единицы техники. Причина возгорания — неосторожное обращение с огнём.