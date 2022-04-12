Зерноградский район, Ростовская область, 12 апреля, 2022, 08:26 — ИА Регнум. В Зерноградском районе Ростовской области при пожаре в многоквартирном жилом доме погиб один человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Возгорание произошло на улице Тельмана в станице Мечётинской в ночь на 11 апреля. Огонь распространился на площади 15 кв. метров. В результате происшествия погиб мужчина.

К тушению пожара были привлечены шесть сотрудников МЧС России и две единицы техники. Причина возгорания — неосторожное обращение с огнём.