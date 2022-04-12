Пермь, 12 апреля, 2022, 08:26 — ИА Регнум. В Пермском крае назначен новый куратор обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщает издание »Коммерсантъ».

Orenburg-gov.ru Назначение

Должность заместителя министра ЖКХ и благоустройства занял Николай Смирнов. В его компетенцию выходит курирование вопросов водоснабжения и водоотведения, а также обращения с твердыми коммунальными отходами.

Работу в новом статусе Смирнов начал с 8 апреля. Добавим, пост стал вакантным в 2021 году.

Николай Смирнов ранее трудился в филиале «Пермэнерго» компании ОАО «МРСК Урала», МУПП «Саратовводоканал» и ООО «Концессии водоснабжения — Саратов». Имеет дипломы юриста и экономиста.