Москва, , 08:26 — REGNUM Торги по нефти 11 апреля завершились снижением. Баррель нефти марки Brent подорожал на 2,95%, до $99,25, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти

В первой половине дня цена снижалась до $97,56 за баррель. Нефтяной рынок остается под давлением из-за планов продать сырую нефть и нефтепродукты из стратегических резервов.

Масла в огонь подлил локдаун в Китае из-за вспышки коронавируса. Когда снимут локдаун в Шанхае — неизвестно.

Несмотря на практически полный локдаун города, число бессимптомников последние полторы недели растет стремительными темпами.

Есть опасения, что волна коронавируса перекинется на другие города. В этом случае Китай введет карантины в других городах, что негативно скажется на производстве.

Участники рынка опасаются, что экономика Китая начнет замедляться и потреблять меньше нефти.

Сегодня, 12 апреля, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется выше $100 за баррель. Зона $96-97 является сильной поддержкой.

Ситуация в Китае и санкции против России сдерживают продавцов от активных действий. Скорее всего, цена в ближайшие два дня останется торговаться выше $96 за баррель.

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