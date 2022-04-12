Калуга, , 09:52 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил жителей региона с Днём космонавтики, сообщили 12 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Советская открытка. День космонавтики

«Подвиг Юрия Гагарина навсегда останется одной из самых ярких страниц в истории побед страны. День космонавтики для нас давно стал особым праздником, а словосочетания «Калуга космическая», «колыбель космонавтики» — нашим брендом. На калужской земле были написаны основополагающие труды Циолковского о путях завоевания внеземного пространства. И сегодня здесь разрабатываются, и создаются передовые образцы ракетно-космической техники. Поздравляю всех, кто своим трудом позволяет нашему государству сохранять космическое первенство, переданное нам старшим поколением», — отметил Владислав Шапша.

Руководитель области пожелал калужанам интересных и важных открытий в жизни, воплощения самой смелой мечты.

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