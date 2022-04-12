Москва, , 08:25 — REGNUM Глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас назвал противоречащим Конституции предложения лишать гражданства РФ за «печеньки».

Андрей Клишас Council.gov.ru

"Вновь звучат предложения, а за ними и вопросы о том, следует ли лишать гражданства России тех, кто уехал, или не вернулся, или не ту «печеньку» съел и тому подобное. Гражданство — устойчивая правовая связь человека и государства. Это не только права, но и обязанности. Почему нужно «лишить», а правильнее освободить от обязательств перед страной и людьми кого то, кто ведёт себя сомнительно или даже преступно — мне точно не понять. Впрочем, достаточно просто открыть Конституцию, гл. 1 Основы конституционного строя, ч 3 ст. 6. «Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его», — указал Клишас.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил предателей лишать гражданства РФ или запрещать им въезд в страну.

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Вместе с тем Госдумы в первом чтении приняла законопроект, которым расширяется перечень оснований для лишения гражданства РФ. Наряду с преступлениями террористической направленности в перечень включены некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ. Инициативу внес в Госдуму президент России Владимир Путин.

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