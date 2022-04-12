Джакарта, , 08:25 — REGNUM Парламент Индонезии официально принял законопроект о наказании за сексуальное насилие, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Законопроект был принят на 19-м пленарном заседании парламента 12 апреля. Документ включает девять видов сексуального насилия, за которые может быть возбуждено уголовное дело, включая насилие сексуального характера в интернете или социальных сетях.

На заседании присутствовали в общей сложности 311 депутатов, при этом 51 из них присутствовал физически и 225 человек присоединились к заседанию онлайн. Между тем, 51 человек не смог присутствовать на заседании.

Законопроект о наказании за сексуальное насилие приняли через неделю после его одобрения восемью из девяти фракций на пленарном заседании первого уровня.