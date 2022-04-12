Сеул, 12 апреля, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Объём денежной массы в Южной Корее в национальном определении (денежный агрегат M2) в феврале 2022 года составил 3,66 квадрлн вон (~$2,96 трлн), что на 0,6% или 21,8 трлн вон (~$17,6 млрд) больше по сравнению с январем текущего года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года показатель вырос на 11,8%.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (для проведения расчетов наличные деньги и вклады до востребования) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций.