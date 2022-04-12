12 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Владимир Бадмаев, , 09:45 — REGNUM Украинские националисты начали травлю подозреваемых в пророссийских взглядах не только на самой Украине, но и в европейских странах. В выходные их жертвой едва не стала итальянский психотерапевт и общественница Сара Реджинелла, автор книги «Донбасс, призрачная война в сердце Европы», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Пимоненко. Жертва фанатизма

Вечером 8 апреля должна была состояться презентация книги в городе Сенигаллия в провинции Анкона. В ходе встречи она хотела напомнить о словах бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что «наши дети будут ходить в детсады и школы, а их дети будут сидеть в подвалах».

Однако к приходу автора зал оказался заполнен, как сообщают СМИ, «многочисленными украинцами с явно националистической направленностью». Они попытались угрозами и оскорблениями помешать Саре Реджинелле говорить, в связи с чем организаторам пришлось вызвать полицию. Ряд организаций и СМИ после инцидента выразили солидарность с общественницей.

«Подобные события неприемлемы, продолжающийся приём правых экстремистов неизбежно приводит к таким результатам. Мы выражаем полную солидарность с Сарой и твёрдое осуждение любого фашизма. Но пасаран!» — отметили в левом издании Contropiano.

В Коммунистической партии Италии выразили крайнюю тревогу из-за того, что в последние недели всё чаще отказывают в возможности высказаться тем, чьи взгляды противоречат «атлантистскому мейнстриму», или людям, своими глазами видевшим войну в Донбассе, которую в Европе старались не замечать.

Тревогу из-за призрака фашизма, возмущение, а также поддержку Реджинелле выражают и простые итальянцы в соцсетях.

«Возвращаемся на 70 лет назад! Мы должны быть бдительными, чтобы остановить нацизм!» — призвала Рената Б.

«Украинцы хотят экспортировать свою «демократию» сюда, к нам?» — возмутился Лучано Ф.

Боевики украинских националистических формирований Mvs.gov.ua

«Моя солидарность — это фашистский климат, и именно институты подпитывают кампанию ненависти», — заметил Паоло Маурицио Б.

«Они всё больше боятся выхода правды наружу, что разрушит их планы смерти и разрушений», — добавила Фабиола Д.

«Прибывающие сюда так называемые украинские беженцы создадут много серьёзных проблем в Италии при поддержке пронатовского правительства. Хотя НАТО является организатором переворота и войны. Давайте сразу дадим им понять, что им не рады!» — заявил Симоне Р.

«Максимальная солидарность с автором этой книги. Пару дней назад на телешоу украинские гости были очень взволнованными, агрессивными и пугающими», — отметил Габриеле Ч.

«Они сделали то, что у них получается лучше всего, их специальность — устрашение», — заключила Лила А.