Самара, 12 апреля, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Свыше 120 миллионов рублей планируют направить в фонд развития промышленности Самарской области из средств резервного фонда правительства России. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Lada.ru Предприятие «АвтоВАЗ»

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Данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба по повышению устойчивого развития экономики региона.

Сообщается, что приоритетную поддержку получат предприятия автокомпонентной отрасли, поскольку они наиболее пострадали в текущих условиях.

Министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин напомнил, что сотрудники АвтоВАЗа до 24 апреля находятся в едином корпоративном отпуске. В связи с этим загрузка предприятий автокомпонентной отрасли в апреле составит порядка 30%. При этом 33 предприятия заявили о введении для некоторых сотрудников корпоративного отпуска по аналогии с АвтоВАЗом, а на 19 предприятиях введен режим неполного рабочего дня.

Большинство предприятий автокомпонентной отрасли намерены получить субсидии на оплату труда сотрудникам, которые привлечены к временным и общественным работам, на материально-техническое обеспечение этих работ, а также на повышение квалификации и переподготовку.

Министр сообщил, что в регионе был утвержден антикризисный план по стабилизации ситуации на предприятии Самараавтожгут.

«Среди основных мероприятий плана — пополнение оборотных средств через займ регионального ФРП, приоритетная выдача грантов на компенсацию процентных ставок по кредитам, закупка на склад АвтоВАЗа автожгутов на 20 млн рублей, что уже сделано», — приводит пресс-служба его слова.

Шамин заверил, руководство области будет оказывать содействие в диверсификации производства и в продвижении новой продукции в крупные торговые сети. Помимо этого, предприятие планируют включить в перечень системообразующих организаций региона. В настоящее время на предприятии проводят финансовый и управленческий аудит.

Он отметил, что по другим отраслям промышленности ситуация остается стабильной. Проблем с поставками сырья и сбытом готовой продукции нет, производственные планы выполняются.