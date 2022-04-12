Чебоксары, 12 апреля, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В Чувашии с таянием снега растёт число происшествий на воде. Один из рыбаков погиб, другого удалось спасти, сообщает республиканская поисково-спасательная служба.

Алексей Колчин ИА REGNUM Движение льда по полынье

Один из последних инцидентов произошёл после полудня 10 апреля. В службу спасения поступила информация о том, что на Волге в микрорайоне Волжский-3 требуется помощь рыбаку: его сняли со льдины спасатели на аэролодке и доставили на берег.

«Как рассказал сам горе-рыбак, когда он рыбачил, услышал треск льдины, здорово испугался. Набрал номер «112». И стал ждать помощи. Идти он побоялся, так как не знал, в каком месте лёд может сорвать», — говорят в ведомстве.

На этот раз всё закончилось благополучно. Между тем, в Чувашии уже зарегистрирован первый трагический случай. 8 апреля в пруду деревни Ердово Чебоксарского района утонул рыбак.

«Спасатели обследовали пруд, обнаружили утопленника. Вытащили из воды и доставили на берег», — отмечается в релизе.

В республиканской поисково-спасательной службе призывают жителей, особенно рыбаков, не выходить на весенний лёд. Напомним, что ранее в Чувашии в районе Шумерли из-за таяния льда закрыта речная переправа.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта 2022 года на Волге в Чувашии спасатели сняли с весеннего льда двух школьниц, которые бегали по льдине.

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