Пермь, 12 апреля, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В Пермском крае суд вынес приговор по делу об ущербе лесному фонду на сумму свыше 18 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Экстремизм.рф Оглашение приговора

По данным следствия, жительница Лысьвы заключила договор с частным предприятием на расчистку земель сельскохозяйственного назначения от лесных насаждений вдоль линии электропередач. Договор исполняла нанятая бригада. Позже у женщины и руководителя бригады возник умысел незаконной рубки деревьев под видом работ в рамках договора. Уничтожено 900 деревьев пород сосна, ель, пихта, береза, осина, липа.

Суд приговорил женщину к пяти годам лишения свободы, а мужчину – к пяти с половиной годам. Отбывать наказание они будут в колониях общего режима. Пермячка будет исполнять решение суда с отсрочкой. Причиной тому воспитание ребенка младше 14 лет. Приговор в законную силу не вступил.