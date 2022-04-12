Москва, 12 апреля, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Рубль 11 апреля упал к доллару и евро по итогам торгов. Участники рынка отреагировали продажами нацвалюты на смягчение ЦБ РФ мер валютного контроля, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Пара доллар/рубль на 3,92%, до 79,06 руб., евро/рубль — на 4,32%, до 86,27 руб., фунт/рубль — на 6,08%, до 103,00 руб.

С 11 апреля клиенты банков могут получить с открытых до 9 марта вкладов наличные доллары и евро в эквиваленте $10 тыс.

С 18 апреля банкам разрешено продавать наличную валюту гражданам. Кроме того, Банк России с 10 апреля отменил 12%-ную комиссию на покупку валюты через брокеров.

С открытия торгов на Мосбирже курс доллара повышался до 82,09 руб. Решение отказаться от 12% комиссии за валютные операции, вернуло на рынок спекулянтов.

Кто-то начал фиксировать прибыль от укрепления рубля. Давление усилилось также из-за начавшегося цикла снижения ставок ЦБ РФ. Регулятор будет снижать ставки на протяжении нескольких заседаний.

Сегодня, 12 апреля, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется выше $100 за баррель. Геополитические риски для российской валюты остаются ключевыми на текущей неделе.

Рубль несильно сдал позиции10 апреля, поскольку продолжает получать поддержку от обязательной конвертации 80% валютных поступлений компаниями.

Поскольку комиссия отменена на покупку валюты, то в рамках коррекции и общего укрепления доллара на Форекс стоит ожидать восстановления пары доллар/рубль до 90 рублей.

Так как нефть дорогая, то продажа экспортной выручки должна удержать рубль от быстрого ослабления. Чем дольше курс доллара будет оставаться ниже 85 рублей, тем лучше для рубля и фондового рынка.

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