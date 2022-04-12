Донецк, , 08:14 — REGNUM Украинские вооруженные формирования обстреляли из артиллерийских орудий Озеряновку на территории Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 12 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел ВСУ (сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина)

Уточняется, что обстрел Озеряновки со стороны ВСУ был зафиксирован в 07:00 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики трижды обстреляли из артиллерии Ясиноватую и Пантелеймоновку в ДНР.