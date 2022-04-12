Бреды, Челябинская область, , 08:13 — REGNUM В Брединском районе Челябинской области коммерческая фирма и её руководитель привлечены к ответственности за нарушения трудовых прав сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Прокуратура

Ysia.ru

Факты нарушений были выявлены в ходе проверки, в которой приняли участие сотрудники Государственной инспекции труда. Основанием для неё стало обращение работников. Установлено, что зарплату выплачивали работникам ниже минимального размера оплаты труда, допускались задержки выплат и т.д.

По результатам проверки в отношении юридического лица и гендиректора возбудили четыре административных дела. Общий размер штрафов составил 97 500 рублей. Также в прокуратуре муниципалитета пытаются помочь семерым ранее уволенным сотрудникам.