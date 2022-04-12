Луганск, , 08:13 — REGNUM Украинские военные за сутки пять раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Такую сводку за прошедшие сутки, 11 апреля, представили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано пять обстрелов по четырём населённым пунктам республики», — уточняется в сообщении представительства в телеграм-канале.

В результате обстрелов в населенном пункте Фрунзе погибла женщина 1948 года рождения. В населённых пунктах Донецкий и Первомайск повреждено девять жилых домов.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 10 апреля, киевские боевики выпустили по территории ЛНР в общей сложности 48 снарядов. Украинские вооруженные формирования применяли артиллерийские орудия калибра 152 и 122 мм, ракетную систему залпового огня БМ-21 «Град», миномёты калибра 120 мм и тактический ракетный комплекс «Точка-У».

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Были обстреляны населённые пункты Новоайдар, Донецкий, Первомайск и Золотое-5. В результате один мирный житель погиб и ещё один получил ранения.

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