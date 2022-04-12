Москва, , 08:12 — REGNUM Планы по выпуску новой купюры номиналом 100 рублей остаются в силе, но сроки её выхода в свет могут быть смещены. Об этом 11 апреля рассказал глава Гознака Аркадий Трачук в беседе с РИА Новости.

Памятная банкнота номиналом в 100 рублей, посвященная Чемпионату мира по футболу 2018 года (лицевая и оборотная стороны купюры) Банк России

Трачук заверил, что новая купюра номиналом 100 рублей, чей выход в обращение был анонсирован Банком России, обязательно будет представлена, Гознак делает со своей стороны всё, чтобы это произошло. Глава Гознака уточнил, что в текущих реалиях возможно смещение сроков выхода новой банкноты.

По словам Ткачука, банкнота получит новый образ и будет модернизирована её защита, с поправкой на машиночитаемые защитные признаки. Глава Гознака не стал раскрывать информацию о визуальном оформлении новой банкноты, пояснив, что нужно дождаться объявлений со стороны Банка России. Пока известно лишь, что изображения будут сконцентрированы вокруг значимых объектов, находящихся в Центральном Федеральном округе, в том числе и в Москве.

Банк России запланировал поэтапный выход в обращение новых модернизированных купюр. В текущем году намечен выпуск купюры номиналом 100 рублей, в 2023 году выйдут банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, 500 рублей будет представлена в 2024 году, а в 2025 году будут выпущены самые мелкие бумажные купюры номиналом 50 и 10 рублей.

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