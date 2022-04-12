Пермь, 12 апреля, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Арбитраж Пермского края отложил на 22 апреля 2022 года заседание по третьему делу, связанному с деприватизацией госактивов, которые в 90-е годы ушли в частные руки. Речь идёт об истребовании акций Соликамского магниевого завода из незаконного владения четырёх физлиц, передаёт ИА REGNUM.

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За время с начала слушаний (с октября 2021 года) в качестве третьих лиц в спор привлечены Федеральная антимонопольная служба, ОАО «Соликамский магниевый завод», небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» и Сергей Поволокин — залогодержатель находящихся во владении Игоря Пестрикова 99 567 акций завода.

«До судебного заседания 07.04.2022 года от ответчика, Кондрашева П. И., поступили письменные объяснения по вопросу о соблюдении порядка приватизации», — уточняется в материалах спора.

Предприятие из Пермского края ведёт свою историю с 1930-х годов. Завод позиционируется как лидер магниевой и редкометальной промышленности России. В частности, на него приходится практически 100% соединений редкоземельных элементов, более 60% товарного магния.

Подаче иска от Генпрокуратуры России предшествовал затяжной спор между акционерами.

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Напомним, ранее суды удовлетворили иски надзорной инстанции к акционерам «Кучуксульфата» из Алтайского края (решение не вступило в законную силу) и «Башсоды» (по делу выданы исполнительные листы).