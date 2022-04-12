Исламабад, , 08:10 — REGNUM Власти Пакистана должны незамедлительно провести парламентские выборы в стране, считает бывший пакистанский премьер-министр и лидер партии «Техрик-и-Инсаф» Имран Хан. Об этом он написал 11 апреля в социальных сетях.

Имран Хан Insaf.pk

По мнению политика, это единственный способ узнать, кого народ желает увидеть на посту главы правительства. Хан отметил, что 13 апреля проведет в пакистанском городе Пешавар свою первую молитву с того, момента, как его сместили с должности.

Экс-глава правительства призвал прийти на выборы всех граждан, поскольку, по его словам, «Пакистан создавался не как марионетка иностранных держав, а как независимое государство».

Как сообщало ИА REGNUM 10 апреля в Исламабаде и других пакистанских городах прошли демонстрации в поддержку Имрана Хана и его партии «Техрик-и-Инсаф». На улицы вышли десятки тысяч его сторонников.

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