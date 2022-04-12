Горно-Алтайск, , 08:07 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки зарегистрировано один новый летальный случай от COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего к настоящему времени скончались 651 пациент с коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 33 962. За сутки выявлено 14 новых носителей. Наибольший прирост зафиксирован в Майминском (+4) и Кош-Агачском районах (+3).

«Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки – 35, за весь период – 30 465. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки – 385, за весь период – 434 766», — добавили в оперштабе.