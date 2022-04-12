Москва, , 08:06 — REGNUM 12 апреля — особый в истории России день, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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Он обратил внимание на то, что США пытаются «отменить» Юрия Гагарина — его имя удалили из названия ежегодного мероприятия, посвящённого покорению космоса.

«Ничего нового в этом нет. Так они переписывают историю», — рассуждает спикер Госдумы в телеграм-канале.

Он призвал сделать всё для сохранения исторической памяти.

«Важно, чтобы наши дети и внуки гордились своей страной, теми, кто, рискуя жизнью, совершал открытия. Чтобы у будущих поколений были примеры мужества, отваги и любви к Родине», — отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, об «отмене» Юрия Гагарина впервые заговорил еще в середине марта, когда американская некоммерческая организация Space Foundation решила избавиться от имени первого в истории человека, совершившего полет в космическое пространство. Ежегодное мероприятие Yuri’s Night («Ночь Юрия») теперь будет именоваться Celebration of Space: Discover What’s Next («Праздник космоса: узнайте, что будет дальше».