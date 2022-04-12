Новосибирск, , 08:07 — REGNUM В Новосибирской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в марте 2022 года составила 6034,37 руб. По сравнению с февралём она выросла на 7,9%, с начала года – на 12,5%. Об этом сообщил Новосибирскстат.

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«В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 26,4%, на долю плодов и овощей приходится 20,5%, молочных продуктов – 19,4%, мяса и мясопродуктов – 16,2%, жиров – 5,2%, рыбы – 4%, чая, соли и специй – 3,2%, сахара и кондитерских изделий – 3%, яиц – 2,1%», — уточнил региональный орган статистики.

Среди сибирских регионов самая высокая стоимость минимального набора продуктов питания по итогам прошедшего месяца сложилась в Красноярском крае — 6731,19 руб., самая низкая в Омской области — 5467,61 руб.