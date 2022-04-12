Чебоксары, , 08:05 — REGNUM В Чебоксарах выясняют обстоятельства пожара в торговом комплексе «Ярмарка». Площадь возгорания составила около 100 кв. метров, одна из версий — сварочные работы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Пожар на рынке «Ярмарка» в Чебоксарах 21.mchs.gov.ru

Пожар произошёл 11 апреля около 18:00. Общая площадь возгорания в торговом комплексе «Ярмарка» составила около 100 кв. метров. Правоохранители отмечают, что пострадавших нет.

В управлении МЧС уточняют, что информация поступила в ведомство в 17:53: пламя охватило три двухэтажных торговых павильона с сантехникой, бытовыми товарами и лакокрасочной продукцией. Возгорание, в котором участвовали более 50 человек, полностью ликвидировано в 19:52.

На месте пожара побывал прокурор Ленинского района Чебоксар Виктор Иванов.

«Предварительно установлено, что незадолго до случившегося в одном из торговых мест шли сварочные работы, этот контейнер и стал источником пожара, при этом в одном из соседних контейнерах хранились лакокрасочные жидкости», — полагают в надзорном ведомстве.

По данному факту проводится проверка.

По информации ГКЧС, в Чувашии с начала года зарегистрировано 287 пожаров, в результате которых 22 жителя погибли, ещё 31 травмирован. Материальный ущерб оценивается в 1,766 млн рублей.