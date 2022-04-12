Донецк, 12 апреля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Украинские каратели обстреляли три населенных пункта в Донецкой Народной Республике в ночь на 12 апреля, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в официальном канале в Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

По его данным, за ночь обстрелам подверглись Ясиноватая, Озеряновка и Пантелеймоновка. По ним было выпущено не менее 21 снаряда калибром 122 мм. Сведений о возможных пострадавших или повреждениях инфраструктуры пока не приводилось. В настоящее время в ДНР оценивают нанесенный украинскими боевиками ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля украинские каратели обстреляли из «Градов» Ясиноватую в ДНР. Также ряд населенных пунктов подвергся обстрелам из орудий калибра 122 мм.