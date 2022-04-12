Пласт, Челябинская область, 12 апреля, 2022, 08:00 — ИА Регнум. В Пласте Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели горнорабочего. Об этом сообщает областное управление СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет

Трагедия произошла днём 10 марта. По данным следствия, мужчина погиб при падении кабины лифта.

Дело завели по факту нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Проводятся следственные действия.