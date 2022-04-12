Джакарта, , 07:59 — REGNUM Правительство Индонезии продлило действие ограничений по коронавирусу за пределами Явы и Бали на две недели, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Ограничения по коронавирусу продлили с 12 по 25 апреля 2022 года, чтобы контролировать скорость передачи коронавируса в обществе.

В Индонезии готовится инструкция министра внутренних дел относительно реализации ограничений по коронавирусу за пределами Явы и Бали.

Напомним, на Яве и Бали в Индонезии также действуют до 18 апреля ограничения по коронавирусу.