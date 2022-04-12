Петропавловск-Камчатский, 12 апреля 2022, 07:58 — REGNUM На Камчатке проводится проверка обстоятельств травмирования работника на стройке краевой больницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля в региональном СУ СКР.
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Сообщение о ЧП на стройке появилось в соцсетях. Автор указал, что ночью 8 апреля в реанимацию поступил 22-летний мужчина с травмами. Предполагалось, что он упал с пятого этажа на стройке больницы.
По предварительной информации, травмы получил плотник, который работает в подрядной компании.
«Органом следствия будет дана оценка действиям лиц, ответственных за организацию правил безопасности при ведении строительных работ», — уточнили в следственном управлении.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах произошло ещё одно ЧП на стройке, в результате которого рабочий погиб.