Петропавловск-Камчатский, 12 апреля, 2022, 07:58 — ИА Регнум. На Камчатке проводится проверка обстоятельств травмирования работника на стройке краевой больницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля в региональном СУ СКР.

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Сообщение о ЧП на стройке появилось в соцсетях. Автор указал, что ночью 8 апреля в реанимацию поступил 22-летний мужчина с травмами. Предполагалось, что он упал с пятого этажа на стройке больницы.

По предварительной информации, травмы получил плотник, который работает в подрядной компании.

«Органом следствия будет дана оценка действиям лиц, ответственных за организацию правил безопасности при ведении строительных работ», — уточнили в следственном управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах произошло ещё одно ЧП на стройке, в результате которого рабочий погиб.