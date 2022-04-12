Москва, , 07:58 — REGNUM Планы по выпуску в России новой банкноты номиналом в 100 рублей сохраняются, но возможно некоторое смещение сроков, сообщил глава Гознака Аркадий Трачук.

100 рублей Cbr.ru

«Пока могу только подтвердить, что планы по выходу банкноты в обращение, которые были анонсированы Банком России, остаются в силе. Единственный момент: возможно некоторое смещение сроков, которое, думаю, не требует специальных пояснений в текущих условиях. Тем не менее, новая банкнота будет представлена, и Гознак со своей стороны делает все, чтобы такое представление состоялось», — сказал он РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.

Трачук добавил, что давать подробную информацию о банкноте пока преждевременно. По его словам, это билет Банка России, поэтому все ключевые объявления должны последовать именно со стороны регулятора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что новая купюра достоинством 100 рублей будет выпущена в конце 2022 года, сообщил заместитель председателя Центробанка РФ Михаил Алексеев. По его словам, модифицированная сторублёвка сразу не заменит нынешние сто рублей — оба вида банкнот будут обращаться параллельно.

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