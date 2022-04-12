Питтсбург, США, 12 апреля 2022, 07:56 — REGNUM Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин дисквалифицирован на четыре матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за удары соперника клюшкой. Об этом 12 апреля сообщается на сайте лиги.

Евгений Малкин
Евгений Малкин

В матче, который прошёл 10 апреля, защитник «Нэшвилл Предаторз» Марк Боровецки начал перепалку с Малкиным. После этого российский форвард не сдержался и ударил соперника клюшкой сначала по рукам, а потом по лицу.

В результате на лице Боровецки появилась кровь, и он выбыл до конца матча. За эти действия Малкин получил четыре минуты штрафа.

Напомним, в текущем сезоне Малкин сыграл 37 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал 20 голевых передач.