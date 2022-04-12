Питтсбург, США, , 07:56 — REGNUM Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин дисквалифицирован на четыре матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за удары соперника клюшкой. Об этом 12 апреля сообщается на сайте лиги.

Евгений Малкин

В матче, который прошёл 10 апреля, защитник «Нэшвилл Предаторз» Марк Боровецки начал перепалку с Малкиным. После этого российский форвард не сдержался и ударил соперника клюшкой сначала по рукам, а потом по лицу.

В результате на лице Боровецки появилась кровь, и он выбыл до конца матча. За эти действия Малкин получил четыре минуты штрафа.

Напомним, в текущем сезоне Малкин сыграл 37 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал 20 голевых передач.