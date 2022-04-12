Кемерово, , 07:56 — REGNUM В Кемеровской области активизировались клещи. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Клещ

«Интенсивный рост активности клещей обычно наблюдается в апреле, пик активности прогнозируется в мае — начале июня. Опасность пострадать от присасывания клеща сохраняется в течение всего теплого времени года», — уточнили в ведомстве.

По данным оперативного еженедельного мониторинга, на территории Кузбасса из-за присасывания клеща уже зарегистрировано одно обращение в больницу.