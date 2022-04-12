Чебоксары, , 07:51 — REGNUM В Алатырском районе Чувашии вынесен приговору хирургу, признав виновной в получении взяток и совершении служебного подлога. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии и республиканской прокуратуре.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстал врач-хирург Центральной районной больницы Алатырского района. Правоохранители установили, что с августа 2019 года по июль 2021 года в Алатыре она получила взятки от пяти полицейских в размере 2 тыс. рублей.

«За выдачу справок об освобождении от служебных обязанностей», — говорят в следственном управлении, отмечая, что правоохранители не имели оснований для освобождения от службы,

Следствие также выяснило, что в июне 2021 года за 1 тыс. рублей взятки фигурантка уголовного дела внесла в медицинскую информационную систему недостоверные сведения о том, что её знакомый якобы имеет заболевание, на основании чего последний незаконно получил листок нетрудоспособности.

Уголовное дело возбуждено по материалам подразделения собственной безопасности МВД по Чувашии. Уличённые во взяточничестве полицейские уволены.

В прокуратуре Чувашии отмечают, что обвиняемая признала вину, а необоснованно полученные денежные средства возместила добровольно в доход государства.

Суд признал врача виновной в совершении служебного подлога (ч. 1 ст. 292 УК РФ) и шести фактах получения мелких взяток (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Приговором суда назначено 30 тыс. рублей штрафа. Решение суда не вступило в силу.

«По трём эпизодам получения врачом в 2019 году мелких взяток судом вынесено постановление о прекращении производства за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности», — добавляют в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года суд первой инстанции вынес приговор одному из бывших полицейских, признав его виновным в даче мелкой взятки врачу (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и назначив 5 тыс. рублей штрафа.

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