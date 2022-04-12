Иерусалим, , 07:49 — REGNUM Сумму в размере $11,3 млрд получил Израиль по итогам 2021 года от сделок с продажей вооружений. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе израильского оборонного ведомства.

Флаг Израиля The State of Israel

В министерстве отметили, что полученный объем средств достигнул рекордных значений и превысил на 30% показатели 2020 года. Военный экспорт страны составили следующие статьи доходов: ракеты, реактивные снаряды и системы противовоздушной обороны (20%), услуги по обучению (15%), радары и средства радиоэлектронной борьбы (9%), самолеты и авиационное оборудование (9%), беспилотники и беспилотные системы (9%), боевые модули и пусковые установки (7%), транспортные средства и бронетранспортеры (7%), а также средства наблюдения и оптоэлектроника (5%), системы связи (6%), боеприпасы (4%), разведывательные и киберсистемы (4%).

Большая часть вооружений Израиля поступила в европейские страны — 41%. Еще 34% закупили государства Азиатско-Тихоокеанского региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля издание The Washington Times распространило информацию о том, что Израиль потребовал от прибалтийских стран не передавать Украине системы вооружений, закупленные для нужд обороны у израильской стороны.

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