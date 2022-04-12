Пермь, , 07:49 — REGNUM В Пермском крае речная навигация начнется 25 апреля. Об этом сообщает издание «КП-Пермь» со ссылкой на Федеральное агентство речного и морского транспорта.

Речные перевозки

Навигация стартует после того, как откроют Нижнекамскую ГЭС. Шлюзы Воткинской ГЭС откроют с 30 апреля, Камской ГЭС — с 5 мая, шлюз Павловского гидроузла на реке Уфе — с 3 мая.

Завершится речная навигация в Пермском крае в конце первой декады ноября. Шлюз Нижнекамской ГЭС завершит работу 10 ноября, Воткинской ГЭС — 3 ноября, Камской ГЭС — 1 ноября, Павловского гидроузла – 1 октября.