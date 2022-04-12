Хангаласский район, Якутия, 12 апреля, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Учебно-лабораторный корпус Малой академии наук Якутии открыли 12 апреля, в День космонавтики в селе Чапаево Хангаласского района. Учреждение образования приросло новым трёхэтажным зданием, сообщил телеграм-канал заместителя председателя правительства Якутии Ольги Балабкиной.

Герб Якутии

Читайте также: Ректор Малой АН Якутии уволен за отказ разместить ковидный госпиталь

Площадь корпуса — 7000 кв. м. Новое здание позволит увеличить количество обучающихся с 5 до 15 тыс. человек. Дети получат возможность учиться в условиях, отвечающих мировым стандартам. Здание осмотрел глава Якутии Айсен Николаев. Он назвал Малую академию наук региона кузницей талантов, позволяющей одарённым якутянам проявить свои способности.

«Новый корпус действительно впечатляет — в трёхэтажном здании работают лаборатории разного профиля, обустроены учебные полигоны, IT-центр, телестудия, спортзал, оснащенные самым современным высокотехнологичным оборудованием и новейшими образцами техники вузовского, научно-исследовательского уровня. Я могу с гордостью сказать, что наш центр — действительно один из лучших не только на Дальнем Востоке, но и во всей России», — написал глава республики в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, с ректором Малой академии наук Василием Павловым осенью 2021 года едва не расторгли трудовой договор из-за его отказа предоставить здание центра для размещения ковидного госпиталя.