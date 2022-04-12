В Якутии открыли новый корпус Малой академии наук
Хангаласский район, Якутия, 12 апреля, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Учебно-лабораторный корпус Малой академии наук Якутии открыли 12 апреля, в День космонавтики в селе Чапаево Хангаласского района. Учреждение образования приросло новым трёхэтажным зданием, сообщил телеграм-канал заместителя председателя правительства Якутии Ольги Балабкиной.
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Площадь корпуса — 7000 кв. м. Новое здание позволит увеличить количество обучающихся с 5 до 15 тыс. человек. Дети получат возможность учиться в условиях, отвечающих мировым стандартам. Здание осмотрел глава Якутии Айсен Николаев. Он назвал Малую академию наук региона кузницей талантов, позволяющей одарённым якутянам проявить свои способности.
Как сообщало ИА REGNUM, с ректором Малой академии наук Василием Павловым осенью 2021 года едва не расторгли трудовой договор из-за его отказа предоставить здание центра для размещения ковидного госпиталя.