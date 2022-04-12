Новосибирск, 12 апреля, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Председатель Совета директоров СУЭК Самир Брихо рассказал об изменениях в составе руководства. Так, генеральным директором Сибирской генерирующей компании назначен Степан Солженицын.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадровые назначения

«Степан Солженицын возвращается на должность генерального директора СГК. Это решение связано с ускорением выполнения плана по выделению логистического оператора (Национальная транспортная компания) и энергетического подразделения», — говорится в телеграм-канале СГК.

Новым гендиректором СУЭК стал возглавлявший группу «Русагро» Максим Басов. Должность первого заместителя генерального директора СУЭК одновременно займёт Степан Солженицын. Исполнительным директором СГК стал Павел Барило.