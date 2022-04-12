Пермь, 12 апреля, 2022, 07:41 — ИА Регнум. В Перми после прокурорской проверки на предмет соблюдения трудового законодательства в отношении одного из работодателей возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Андрей Репин ИА REGNUM Деньги

Установлено, что компания задолжала работникам 320 тыс. рублей. Задержка 13 сотрудникам заработной платы составила четыре месяца.

По материалам прокурорской проверки следственные органы приняли процессуальное решение. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат»).