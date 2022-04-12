Сеул, , 07:40 — REGNUM Специальный представитель США по КНДР Сон Ким 18 апреля прибудет в Сеул для координации американской политики в отношении Пхеньяна с администрацией избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Об этом со ссылкой на источник 12 апреля сообщает агентство Yonhap.

Две Кореи Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Визит американского дипломата ожидается на фоне роста обеспокоенности сторон по поводу возможной подготовки КНДР к новым ядерным испытаниям, которые могут быть проведены в честь годовщины со дня рождения основателя и первого президента Северной Кореи Ким Ир Сена, отмечаемой 15 апреля.

Ожидается, что за четыре дня Сон Ким обсудит со своим южнокорейским коллегой Но Гю Доком, членами действующей и будущей администрации «координированный ответ на возможные новые провокации со стороны Северной Кореи в переходный период». Встреча посланца Вашингтона с избранным президентом в планах визита пока не значится.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Пак Бён Сок встретился со спикером шведского парламента Андресом Норленом, находящимся с визитом в Сеуле.

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