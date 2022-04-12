Сеул, 12 апреля, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Специальный представитель США по КНДР Сон Ким 18 апреля прибудет в Сеул для координации американской политики в отношении Пхеньяна с администрацией избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Об этом со ссылкой на источник 12 апреля сообщает агентство Yonhap.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Две Кореи

Визит американского дипломата ожидается на фоне роста обеспокоенности сторон по поводу возможной подготовки КНДР к новым ядерным испытаниям, которые могут быть проведены в честь годовщины со дня рождения основателя и первого президента Северной Кореи Ким Ир Сена, отмечаемой 15 апреля.

Ожидается, что за четыре дня Сон Ким обсудит со своим южнокорейским коллегой Но Гю Доком, членами действующей и будущей администрации «координированный ответ на возможные новые провокации со стороны Северной Кореи в переходный период». Встреча посланца Вашингтона с избранным президентом в планах визита пока не значится.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Пак Бён Сок встретился со спикером шведского парламента Андресом Норленом, находящимся с визитом в Сеуле.