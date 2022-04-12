Кемерово, 12 апреля, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Во всех муниципалитетах Кемеровской области 22 апреля пройдёт масштабная уборка. Особое внимание уделят памятникам погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил телеграм канал «Цивилёв. Live».

Nadasuge.ru Субботник

«Этот год будет особенным, впервые после коронавирусных ограничений мы сможем пройти в строю Бессмертного полка. Важно достойно подготовиться к этому шествию и к празднованию Великой Победы 9 мая», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

Места проведения субботника определят муниципалитеты.