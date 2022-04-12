Лусака, 12 апреля, 2022, 07:36 — ИА Регнум. Случаи заболевания шистосомозом зафиксированы в южной части Замбии, заявила глава минздрава этой африканской страны Сильвия Масебо в ходе пресс-конференции.

Moffat Замбия

«Наши специалисты в области здравоохранения уже пытаются выявить источник заболевания и оценивают риски», — заявила она.

Масебо добавила, что случаи были выявлены в одной из школ, где ученики начали жаловаться на кровотечение при мочеиспускании. Там подтвердили 99 случаев заболевания шистосомозом в первую неделю, когда выявилась вспышка. Сейчас уже подтверждено, что 80 учащихся болеют бессимптомно, еще 179 уже оказали медицинскую помощь.