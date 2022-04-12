Кемерово, , 07:32 — REGNUM Директор кемеровского стадиона «Химик» Денис Яковлев полностью поддерживает принятое решение о проведении спецоперации. Он не сомневается, что «Победа будет за нами».

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Восемь ужасных лет в Донбассе страдали мирные жители, в том числе старики и дети, — подчеркнул Яковлев. — Наши военные делают сложнейшую работу, выполняют сложнейшую операцию. Все мы с вами знаем, что наши военные не борются с мирными жителями, они сражаются с нацистами».

Он выступил в поддержку проводимой спецоперации.