Оренбург, 12 апреля, 2022, 07:30 — ИА Регнум. В Оренбургской области на утро 12 апреля из-за паводка остаются закрытыми для движения 15 мостовых сооружений. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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Паводок отступает. Число закрытых инженерных сооружения уменьшается. В частности, возобновили движение по семи низководным мостам в Первомайском, Адамовском, Новоорском, Красногвардейском и Александровском районах.

На сегодняшний день в регионе закрыт один участок автомобильной дороги. Причиной для ограничения стал перелив талых вод через проезжую часть.