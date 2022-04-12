Омск, , 07:28 — REGNUM XXIII Сибирский промышленно-инновационный форум «ПромТехЭкспо-2022» начинает работу в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 апреля в региональном правительстве.

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В мероприятии примут участие специалисты из Новосибирска, Нижнего Новгорода, Москвы, Твери, а также из Белоруссии и Китая.

На форуме представят передовые разработки в сфере машиностроения, маталлообработки, связи, IT-технологий. Участники мероприятия обсудят актуальные отраслевые проблемы и задачи, в том числе импортозамещение.

12 апреля на площадке форума пройдёт пленарное заседание «Омичи для космоса», посвящённое Дню космонавтики. Также запланированы круглый стол и выездное заседание.

Омская область представит региональные меры и свои наработки по импортозамещению в промышленности.

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