Благовещенск, 12 апреля, 2022, 07:24 — ИА Регнум. На мосту через реку Зея в столице Амурской области легковой автомобиль столкнулся с микрогрузовиком. Машины сильно повреждены, пострадавшего из «легковушки» пришлось деблокировать, сообщил ИА ПортАмур.

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Подробности о ДТП пока не сообщаются. Один из автомобилей в результате столкновения развернуло на встречную полосую. На Зейском мосту и на въезде на него образовалась большая пробка.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля в посёлке Моховая падь в Благовещенске произошло ДТП с участием локомотива. В аварии никто не пострадал.