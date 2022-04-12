Гол Свечникова помог «Виннипегу» обыграть «Монреаль»
Виннипег, Канада, 12 апреля, 2022, 07:20 — ИА Регнум. «Виннипег Джетс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.
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Евгений Свечников
Российский нападающий «Виннипега» Евгений Свечников забросил одну шайбу. Также отличились форварды Морган Бэррон, Пол Штястны и Адам Лаури.
В составе «Монреаля» точными бросками отметились нападающие Йоэль Армиа и Джош Андерсон.
На сегодняшний день «Виннипег» занимает 10-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 81 очко. «Монреаль» идёт на 16-м месте в Восточной конференции с 51 очком.
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