Виннипег, Канада, 12 апреля, 2022, 07:20 — ИА Регнум. «Виннипег Джетс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

Nhl.com Евгений Свечников

Российский нападающий «Виннипега» Евгений Свечников забросил одну шайбу. Также отличились форварды Морган Бэррон, Пол Штястны и Адам Лаури.

В составе «Монреаля» точными бросками отметились нападающие Йоэль Армиа и Джош Андерсон.

На сегодняшний день «Виннипег» занимает 10-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 81 очко. «Монреаль» идёт на 16-м месте в Восточной конференции с 51 очком.

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