Оренбург, 12 апреля, 2022, 07:20 — ИА Регнум. В Оренбурге задержан местный житель, которого подозревают к крупному мошенничестве в сфере кредитования. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

ru.torange.biz Уголовное дело

По данным ведомства, оренбуржец причастен к хищению свыше 1,7 млн рублей у кредитно-финансового учреждения. В 2021 году мужчина получил кредит в сумме 1,9 млн рублей. При этом он представил справки с места работы. В счет погашения кредита горожанин осуществил всего два перевода и перестал производить оплату.

«Сотрудники учреждения при детальном изучении представленных документов заметили расхождения. Так, был указан юридический адрес организации, находящейся в Оренбурге, но при проверке было установлено, что на территории областного центра данная организация не зарегистрирована», — сказали в полиции.

В настоящее время правоохранители устанавливают местонахождение организации, предоставившей подложные документы подозреваемому. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.